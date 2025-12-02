Tempo di lettura: < 1 minuto La Jomi Salerno e Leandro Araujo interrompono, consensualmente, il loro percorso professionale. L’allenatore brasiliano, dando seguito ad un’intenzione maturata già da tempo, e di comune accordo con il club ha deciso di chiudere anzitempo la sua esperienza salernitana. La Jomi coglie l’occasione per esprimere al giovane coach carioca tutta la propria gratitudine per la dedizione e la professionalità dimostrate durante la sua permanenza a Salerno. “Accogliamo con dispiacere la scelta di Leandro – sottolinea il direttore sportivo Giovanni Nasta – e gli auguriamo ogni successo per il futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Jomi Salerno, si separano le strade con il tecnico Araujo