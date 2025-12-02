John Isner sa cosa succederà all'ATP 1000 dell'Arabia Saudita | Soldi sottobanco a Sinner e Alcaraz

Secondo l'ex numero 8 al mondo John Isner, il nuovo torneo Masters 1000 appena annunciato dall'ATP in Arabia Saudita avrà una sola possibilità di convincere a giocare i primi due giocatori della classifica, Sinner e Alcaraz: dare loro un lauto compenso sottobanco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

John Isner sa cosa succederà all’ATP 1000 dell’Arabia Saudita: “Soldi sottobanco a Sinner e Alcaraz” - Secondo l'ex numero 8 al mondo John Isner, il nuovo torneo Masters 1000 appena annunciato dall'ATP in Arabia Saudita avrà una sola possibilità di convincere ... fanpage.it scrive

Sinner e le insidie sul cemento, Isner: «Farei attenzione a Fritz e Shelton. Da fondo campo nessuno è migliore di Jannik» - Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner ha ribadito (ancora una volta) il suo status di protagonista assoluto nel tennis mondiale. Secondo ilmessaggero.it