Joao Mario Juventus scampoli in Coppa Italia per l’esterno portoghese che con Spalletti non trova spazio | entra in campo con l’Udinese

Joao Mario Juventus, il portoghese rientra nel finale contro l'Udinese: con Spalletti lo spazio è pochissimo, il copione continua a non cambiare. La serata di Coppa Italia contro l' Udinese, caratterizzata da un ampio turnover che ha coinvolto quasi tutti i reparti della Juventus, ha rappresentato l'occasione per molti giocatori ai margini di mettersi in mostra. Tuttavia, per João Mário, l'occasione si è tradotta nell'ennesima conferma di una continua marginalizzazione che non accenna a finire. L'esterno portoghese è tornato in campo all'Allianz Stadium solo al 74? minuto, subentrando a Juan Cabal.

