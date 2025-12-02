Jean Alesi non crede a Vasseur sulla Ferrari | È un tentativo imbarazzante di giustificare il fallimento
Dopo il disastro del GP del Qatar, Jean Alesi smentisce la versione di Vasseur sulla Ferrari SF-25: "È un tentativo imbarazzante di giustificare il fallimento". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
227 a 176: la sesta sfida del nostro gioco sui caschi premia quello di Elio De Angelis, che sconfigge quello di Jean Alesi (ricordiamo tuttavia che ci saranno i ripescaggi). Proseguiamo con il sondaggio, per eleggere il casco di Formula 1 più bello (NB in gara s - facebook.com Vai su Facebook
Jean Alesi, McLaren, Le Castellet, 2002. Via Motorsport. #f1 #f1testing Vai su X
Jean Alesi non crede a Vasseur sulla Ferrari: “È un tentativo imbarazzante di giustificare il fallimento” - Dopo il disastro del GP del Qatar, Jean Alesi smentisce la versione di Vasseur sulla Ferrari SF- Riporta fanpage.it