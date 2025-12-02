Una nomina importante. Jasmine Paolini sarà Ambassador delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in qualità di accompagnatrice della Fiamma Olimpica dei Giochi dalla Grecia all’Italia. La tennista azzurra, attuale n.8 del ranking e campionessa a Cinque Cerchi in doppio con Sara Errani, sarà così presente ad Atene alla Cerimonia di Consegna (della Fiamma Olimpica). Il tutto è fissato per il 4 dicembre, allo Stadio Panathinaiko (ore 10 italiane), dove Paolini sarà insieme a Filippo Ganna (oro nell’inseguimento a squadra su pista a Tokyo 2020; argento e bronzo nei Giochi di Parigi nella crono su strada e nell’inseguimento su pista) alla Cerimonia di Consegna e accompagnerà la Fiamma fino a Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini porterà la Fiamma Olimpica fino a Roma: la toscana e Filippo Ganna tedofori ad Atene