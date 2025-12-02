Jashari titolare con il Milan? Ecco le ultime indiscrezioni sulla squadra rossonera per la Coppa Italia

Calcionews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milan, Jashari verso una maglia da titolare in Coppa Italia: Allegri prepara il turnover contro la Lazio La sfida di Coppa Italia rappresenta un banco di prova importante per il Milan, chiamato a trovare equilibrio tra competitività e gestione delle energie in una fase delicata della stagione. Domani sera, allo stadio Olimpico, i rossoneri affronteranno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

jashari titolare con il milan ecco le ultime indiscrezioni sulla squadra rossonera per la coppa italia

© Calcionews24.com - Jashari titolare con il Milan? Ecco le ultime indiscrezioni sulla squadra rossonera per la Coppa Italia

Altri contenuti sullo stesso argomento

jashari titolare milan ultimeMilan, Allegri in cerca di risposte: test al mercato in Coppa Italia. Nkunku, De Winter, Ricci, Estupinan e Jashari: chi gioca e chi no - Nuova chance in Coppa Italia per i giocatori arrivati nel mercato estivo rossonero. Da msn.com

MN - Allegri pensa all'utilizzo di Jashari in Coppa Italia - In vista della gara di Coppa Italia di giovedì sera allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, Massimiliano Allegri pensa a qualche cambio rispetto all'ultima gara di campionato, ... Riporta milannews.it

jashari titolare milan ultimeLazio, turnover importante in vista della Coppa Italia? Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni - Lazio, turnover mirato del Milan in Coppa Italia: Allegri prepara sorprese per la sfida dell’Olimpico La Lazio si prepara ad affrontare il Milan in una sfida cruciale di Coppa Italia, una partita che ... Segnala lazionews24.com

jashari titolare milan ultimeUltime Milan: il dato che apre un interrogativo sul mercato e sulla corsa allo Scudetto - Un Milan solido sta riuscendo a portare a casa risultati al di sopra delle previsioni ma c’è un aspetto che fa riflettere in vista del futuro. Come scrive notiziemilan.it

Milan, Jashari: “Mi mancava giocare. Spero di tornare presto in campo” - Le parole del centrocampista del Milan Ardon Jashari al termine dell'amichevole contro la Virtus Entella in vista del derby contro l'Inter ... Da gianlucadimarzio.com

Milan, Jashari: "Voglio vincere titoli, fantastico giocare con Modric. I miei idoli..." - Al termine di una lunga trattativa con il Club Brugge, il centrocampista classe 2002 è diventato a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Jashari Titolare Milan Ultime