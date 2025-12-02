Jannotti Pecci | Rilancio di Bagnoli attenti a non sbagliare La Coppa America è l’ultima occasione

“La Coppa America è una sorta di lotteria di Capodanno che è capitata a Napoli. Il biglietto ce l’hanno dato, l’estrazione pare vada nella direzione giusta per far uscire quel biglietto, bisogna solo stare attenti a non buttarlo, perché in quel caso il biglietto non lo troveremmo più”. Lo ha detto Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali della Campania a margine del forum ‘Perspective smart city’ sul tema rigenerazione urbana a Bagnoli. Jannotti Pecci ha sottolineato cosa si aspettano gli imprenditori per partecipare a un rilancio della grande area ex Italsider a Bagnoli: “l’occasione della Coppa America – ha detto – riteniamo possa essere la linfa perché finalmente Bagnoli trovi una sua strada e una soluzione ai suoi problemi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it