Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz | spagnolo migliore nel palmares ma l’italiano più vincente nell’ultimo biennio

Tanti gli appassionati hanno parlato di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz come “ due numeri uno” e la statistica secondo la quale nei loro 16 scontri diretti abbiano vinto 1651 punti a testa sui 3302 giocati la dice lunga su che confronto sia e quanto siano vicini come rendimento. Tanti dati a disposizione e le considerazioni possono essere le più diverse su chi sia il migliore. Alcaraz ha concluso il 2025 in testa al ranking mondiale, con 550 punti di margine su Sinner, e allo stato attuale delle cose, per palmares, ha vinto più Slam, Masters1000 ed è avanti negli scontri diretti (10-6) a livello ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: spagnolo migliore nel palmares, ma l’italiano più vincente nell’ultimo biennio

