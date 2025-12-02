James Gunn e il nuovo Batman | Persino le cose più richieste non mettono d' accordo tutti

James Gunn come sempre s'intrattiene sui social con i fan DC. È tornato sul Batman di The Brave and the Bold: ciascun appassionato ha le idee molto chiare su come vuole il prossimo Bruce Wayne. La moltitudine dei fan però lancia messaggi contraddittori. E allora un autore come si deve comportare?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - James Gunn e il nuovo Batman: "Persino le cose più richieste non mettono d'accordo tutti"

