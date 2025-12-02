Jafar Panahi nuova condanna in contumacia
Jafar Panahi è nuovamente nel mirino del regime iraniano. Ieri il suo avvocato, Mostafa Nili, ha fatto sapere che il regista Palma d’oro all’ultimo festival di Cannes per Un semplice . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
ULTIMA PROIEZIONE! Questa sera alle ore 21 UN SEMPLICE INCIDENTE di Jafar Panahi, Palma d'oro al Festival di Cannes 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Un racconto potente, un continuo crescendo di tensione, un finale indimenticabile e la maestria inconfondibile di Jafar Panahi. #UnSempliceIncidente ha conquistato oltre 100mila spettatori, e ti aspetta in questi cinema: luckyred.it/unsempliceinci… Vai su X
Jafar Panahi è stato condannato in Iran a un anno di carcere - Il regista, come confermato dal suo avvocato, è stato condannato per aver compiuto 'attività di propaganda contro lo stato'. Riporta movieplayer.it
Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro a Cannes, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran - Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro del 2025 al Festival di Cannes con Un semplice incidente, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran, per quelle che il r ... Come scrive ilpost.it
Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere per propaganda anti-Stato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere per propaganda anti- tg24.sky.it scrive
Teheran: il regista Jafar Panah condannato al carcere per propaganda anti-Stato - Lo ha reso noto Mostafa Nili, l'avvocato del regista che quest'anno ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. Segnala msn.com
Il regista Panahi condannato a un anno di carcere in Iran - L'Iran ha condannato in contumacia il regista vincitore della Palma d'Oro Jafar Panahi a un anno di carcere e al divieto di espatrio per "attività di propaganda" contro il Paese. msn.com scrive
Jafar Panahi condannato a un anno di carcere e al divieto di lasciare l’Iran - Secondo quanto riportato da Mansour Jahani, giornalista cinematografico indipendente e internazionale, il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della ... ciakmagazine.it scrive