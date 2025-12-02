Jack Draper rimanda il suo ritorno in campo | il britannico rinuncia all’UTS di Londra

Non arrivano buone notizie sul conto di Jack Draper. Il tennista britannico, da tempo fermo ai “box” per un problema serio al braccio (non gioca dagli US Open), aveva programmato il suo rientro in occasione della tappa dell’UTS (circuito di esibizioni ideato da Patrick Mouratoglou) a Londra dal 5 al 7 dicembre presso la Copper Box Arena. Le motivazioni erano molte per Draper, volendo mettersi alla prova in vista del primo appuntamento importante della prossima stagione, gli Australian Open. Semaforo rosso, invece, per Jack. Necessario attendere ancora per essere sicuri che il recupero sia stato completato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jack Draper rimanda il suo ritorno in campo: il britannico rinuncia all’UTS di Londra

