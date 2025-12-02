Iuav e prefettura insieme per la sicurezza urbana e la tutela del territorio

Iuav e prefettura di Venezia insieme per migliorare le politiche di sicurezza urbana e la resilienza del territorio metropolitano. L'accordo è divenuto formale lunedì mattina, con la firma del protocollo d'intesa, nella sala Colonna ai Tolentini, tra il rettore dell'ateneo, Brenno Albrecht, e la.

Sicurezza urbana e tutela del territorio: l'assessore Mar alla firma del Protocollo d'intesa tra Prefettura di Venezia e Università Iuav - È stato sottoscritto questa mattina, nella sede dell'Università Iuav di Venezia ai Tolentini (Sala delle Due Colonne), il protocollo d'intesa tra la Prefettura di Venezia e l'Ateneo veneziano "Sicurez ...

