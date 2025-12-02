Itelyum ha acquisito la Plasta Rei di Cisterna
Itelyum ha acquisito completamente l'azienda Plasta Rei di Cisterna, completando l’acquisizione della quota residua dopo l’ingresso iniziale con una partecipazione significativa. L’operazione conferma la volontà di sviluppare soluzioni avanzate per la gestione dei rifiuti plastici e di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Appuntamento all’Itelyum Arena domenica alle 16:30 per la partita contro Udine, abbiamo bisogno di tutto il vostro entusiasmo #NoiSiamoVarese - facebook.com Vai su Facebook
Itelyum, per l’impianto che recupera terre rare manca materiale in entrata - È pronto lo scale up dell’impianto pilota di recupero delle terre rare dal riciclo dei magneti permanenti che Itelyum ha inaugurato nello stabilimento di Ceccano (Frosinone) lo scorso settembre, con ... Lo riporta ilsole24ore.com