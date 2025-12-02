Itelyum ha acquisit la Plasta Rei di Cisterna

Latinatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Itelyum ha acquisito completamente l'azienda Plasta Rei di Cisterna, completando l’acquisizione della quota residua dopo l’ingresso iniziale con una partecipazione significativa. L’operazione conferma la volontà di sviluppare soluzioni avanzate per la gestione dei rifiuti plastici e di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

