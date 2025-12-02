Italiano e la serata davvero storta | Per stare in alto serve continuità

Vincenzo Italiano la etichetta così: "Serata storta, ma giocando ogni tre giorni ci può stare". Occhio però, perché non è una lettura del tutto assolutoria della prestazione dei ragazzi, tante volte coccolati e portati su un palmo di mano. Italiano per primo sa che sbagliare è umano ("i primi due gol li abbiamo regalati" dirà), ma non si risparmia le critiche. Su tutte una: "Se sei destinato a fare un grande campionato, stare ad alti livelli e occupare certe zone di classifica, devi per forza farti trovare pronto anche in partite così. E soprattutto devi avere più continuità nelle prestazioni".

