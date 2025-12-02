Italia Premier o Boca Juniors? Quale sarà il futuro di Marco Verratti?

Il sogno di chiudere la carriera con la maglia del Pescara, squadra del cuore di cui ora è anche azionista, dovrà attendere. Marco Verratti giocherà ancora qualche anno ad alto livello e saluterà il Qatar per tornare nel calcio che conta dalla porta principale. Ma quando? A gennaio 2026 o il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

News recenti che potrebbero piacerti

Meloni evita il confronto, Piero De Luca (PD): “Premier in fuga dai problemi reali degli italiani” - facebook.com Vai su Facebook

#Manovra, la premier #Meloni stoppa lo "scippo" dell’oro di Bankitalia: secondo quanto risulta a @MilanoFinanza, Palazzo Chigi è pronto a fermare l'iter per far entrare in manovra l'emendamento a firma del capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Mala Vai su X

Italia, Premier o Boca Juniors? Quale sarà il futuro di Marco Verratti? - Il sogno di chiudere la carriera con la maglia del Pescara, squadra del cuore di cui ora è anche azionista, dovrà attendere. Come scrive today.it

Tevez, voci di rottura con il Boca Juniors. E di un clamoroso scambio - La voce è davvero clamorosa alla luce della volontà ferrea che mostrò l'Apache nei mesi scorsi per tornare nella squadra del suo cuore, sacrificando un ... Scrive affaritaliani.it

Boca Juniors, ufficiale l’arrivo di Hurtado: niente Italia per l’attaccante - Jan Carlos Hurtado ha rispettato la parola data al Boca Juniors, che tramite un tweet ha ufficializzato ... Scrive gianlucadimarzio.com

Osvaldo, colpo di scena: niente Boca Juniors. "Due offerte dall'Italia" - argentino dal club di Buenos Aires dove sembrava tutto pronto per comporre ... affaritaliani.it scrive

Boca Juniors, niente Italia per Calleri: ufficiale il passaggio al San Paolo - A lungo corteggiato da Palermo, Inter e Bologna, Jonathan Calleri ha scelto il Brasile per continuare la sua carriera. Come scrive gianlucadimarzio.com

Quando gioca il Boca Juniors lo spettacolo vero è sugli spalti - Lo spettacolo del Mondiale per Club non è solo in campo, ma anche fuori, e tra le tante tifoserie al seguito delle 32 squadre partecipanti, ... Da gqitalia.it