Italia e l’obesità come malattia cronica | una rivoluzione sanitaria con implicazioni globali

Per anni l’Italia si è raccontata come il paese della dieta mediterranea, dei mercati rionali, del cibo “buono e sano” contrapposto al junk food d’oltreoceano. L’immaginario collettivo è quello di un popolo tendenzialmente in salute, longevo, protetto dai suoi piatti tradizionali. Ma dietro questa narrazione rassicurante, da tempo, si muove un’altra storia: quella di un paese in cui l’eccesso di peso è diventato la norma per una parte enorme della popolazione adulta, e in cui già a otto o nove anni troppi bambini hanno un corpo che porta segni precoci di una malattia metabolica che dura tutta la vita. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Italia e l’obesità come malattia cronica: una rivoluzione sanitaria con implicazioni globali

