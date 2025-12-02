Italia disgrazia all’asilo | Bimba incastrata lì Le urla disperate e i soccorsi arrivati tardi

Thesocialpost.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grave disavventura ha colpito una bambina di  due anni  all’interno dell’asilo nido comunale di  Maiori, dove ha perso una falange dell’indice della mano destra dopo essersi chiusa accidentalmente la porta del bagno. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri all’interno della struttura, inaugurata nel 2023 grazie a fondi regionali e considerata un punto di riferimento per molte famiglie del territorio. Il fatto ha immediatamente generato apprensione tra i genitori e ha aperto un fronte di indagine sulle condizioni di sicurezza dell’istituto. La dinamica dell’incidente e i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia disgrazia all8217asilo bimba incastrata l236 le urla disperate e i soccorsi arrivati tardi

© Thesocialpost.it - Italia, disgrazia all’asilo: “Bimba incastrata lì”. Le urla disperate e i soccorsi arrivati tardi

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Italia Disgrazia All8217asilo Bimba