Italia disgrazia all’asilo | Bimba incastrata lì Le urla disperate e i soccorsi arrivati tardi
L’incidente, avvenuto nella mattinata di ieri, ha gettato nello sconforto il personale del nido e i genitori dei bambini iscritti. Sul posto si è subito percepito uno stato di agitazione e preoccupazione, mentre interne domande sulle cause e sulle modalità dell’accaduto hanno iniziato a circolare tra le famiglie. Il caso ha sollevato forti interrogativi sulle misure preventive adottate all’interno della struttura e sulla prontezza dei soccorsi prestati alla bambina. Leggi anche: Resinovich e le rivelazioni del pizzaiolo 5 anni dopo: shock totale! Il caso che scuote Maiori: grave incidente in asilo nido. 🔗 Leggi su Tvzap.it
