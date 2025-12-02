Italia bus va a fuoco in mezzo al traffico | soccorsi a sirene spiegate La situazione drammatica

Un incendio spettacolare e improvviso ha colpito questa mattina, martedì 2 dicembre 2025, la tangenziale Nord di Milano, trasformando in pochi minuti un autobus a due piani in una carcassa annerita dalle fiamme. L’episodio si è verificato nei pressi della barriera dell’autostrada A4, non lontano dallo svincolo con la tangenziale Est, creando immediati disagi alla circolazione e attirando l’attenzione di automobilisti e residenti. La colonna di fumo visibile da lontano. Secondo le prime informazioni raccolte, il rogo è divampato nella prima mattinata, quando il mezzo – completamente vuoto – ha improvvisamente preso fuoco per ragioni ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, bus va a fuoco in mezzo al traffico: soccorsi a sirene spiegate. La situazione drammatica

