Itabus si allarga a Venezia | nuovi viaggi verso Parigi e Barcellona

Gli autobus di Itabus la società di trasporto su gomma a lunga percorrenza del gruppo Italo, da Venezia e dal Veneto arriveranno sempre più in là.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayDal 4 dicembre, infatti, da Venezia, Verona e Padova sarà possibile raggiungere le nuove. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Itabus (Italo) sbarca a Barcellona, Parigi, Grenoble, Perpignan e Montpellier: cresce la rete all’estero - Dopo Croazia, Slovenia, Austria e Svizzera, anche la Spagna entra nel network Itabus, e la Francia vede potenziati i collegamenti. Si legge su corriere.it

Rete potenziata per Itabus; in arrivo nuove destinazioni - Dopo le prime tratte estere avviate verso Lubiana, Zagabria, Chambery e Lione, e l’introduzione ad ottobre dei nuovi servizi per Austria e Svizzera, ora Itabus (gruppo Italo) apre nuovi mercati. Come scrive guidaviaggi.it

L’estate di Itabus: nuovi collegamenti verso le principali località turistiche - La società, parte del gruppo Italo, ad oggi conta su una flotta di 100 bus, 80 servizi quotidiani e 126 ... Segnala ilsole24ore.com

Itabus accende l'estate, nuovi servizi verso principali località turistiche - In vista delle vacanze, forte il focus per le destinazioni balneari: 6 nuovi collegamenti da e per Gallipoli (collegata con Roma, Napoli e Salerno), aumento dei servizi verso la Calabria (località ... Come scrive borsaitaliana.it

Itabus (con Italo) sbarca in Austria e Svizzera: le nuove rotte da Venezia (e per Lugano e Zurigo) - Dal 16 ottobre, informa la società del gruppo Italo, entrerà nel network l'Austria con le fermate di Graz, Villach e Klagenfurt, la Svizzera servendo le ... Si legge su corriere.it