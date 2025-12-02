Ita Airways i sindacati convocano un’assemblea unitaria | i punti all’ordine del giorno
Fiumicino, 2 dicembre 2025 – Le principali organizzazioni sindacali del settore aereo – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp – annunciano congiuntamente la convocazione di un’assemblea unitaria retribuita rivolta a tutto il personale di ITA Airways (PNT, PNC e personale di terra). L’assemblea si terrà giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, presso la Sala Verri di Roma. L’incontro, di cruciale importanza per il futuro dei lavoratori e della compagnia aerea, affronterà i seguenti punti all’ordine del giorno: – rinnovo contrattuale: discussione sullo stato delle trattative e sulle future azioni sindacali a sostegno della piattaforma rivendicativa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La società risponde ai sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti: "Non è una forma atipica di lavoro; scelta per nuovi servizi marittimi settimanali: in caso di assunzioni indeterminate daremo loro priorità" - facebook.com Vai su Facebook
Ita Airways, i sindacati convocano un’assemblea unitaria: i punti all’ordine del giorno - Fiumicino, 2 dicembre 2025 – Le principali organizzazioni sindacali del settore aereo – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp – annunciano congiuntamente la convocazione di ... Riporta ilfaroonline.it
Aerei, confermato lo sciopero nazionale di Ita Airways il 17 dicembre - Sciopero nazionale del personale Ita Airways il 17 dicembre: sindacati contestano piano industriale e chiedono rinnovo contratto. Scrive ilmetropolitano.it
ITA Airways confermato sciopero nazionale per il 17 dicembre: sindacati insoddisfatti su piano industriale e contratti - – È confermato lo sciopero nazionale di tutto il personale di ITA Airways per la giornata del 17 dicembre. Secondo varese7press.it
Ita Airways: sindacati, sciopero 17 dicembre. Azienda riveda sue posizioni su investimenti, rinnovo contrattuale e rispetto accordi - (FERPRESS) – Roma, 1 DIC – “Confermato lo sciopero nazionale di tutto il personale Ita Airways per la giornata del 17 dicembre”. Lo riporta ferpress.it
Sindacati su ITA Airways: resoconto procedura di raffreddamento vettore aereo - stampa che: "Si è da concluso ieri, presso il ministero del Lavoro, l’incontro ... Si legge su avionews.it
I sindacati confermano lo sciopero Ita il 17 dicembre - "Confermato lo sciopero nazionale di tutto il personale Ita Airways per la giornata del 17 dicembre". Lo riporta msn.com