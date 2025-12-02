Ita Airways i sindacati convocano un’assemblea unitaria | i punti all’ordine del giorno

Fiumicino, 2 dicembre 2025 – Le principali organizzazioni sindacali del settore aereo – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac e Anp – annunciano congiuntamente la convocazione di un’assemblea unitaria retribuita rivolta a tutto il personale di ITA Airways (PNT, PNC e personale di terra). L’assemblea si terrà giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, presso la Sala Verri di Roma. L’incontro, di cruciale importanza per il futuro dei lavoratori e della compagnia aerea, affronterà i seguenti punti all’ordine del giorno: – rinnovo contrattuale: discussione sullo stato delle trattative e sulle future azioni sindacali a sostegno della piattaforma rivendicativa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it