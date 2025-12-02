It Had To Be you | atmosfere jazz per Accordiacorde al Palacultura

Messinatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedi 4 dicembre alle ore 19, nell’Auditorium del Palacultura di Messina,per la rassegna permanente di nuovi linguaggi musicali, XIII edizione,“Accordiacorde”, un nuovo appuntamento con la stagione concertistica dellaFilarmonica Laudamo con il concerto dal Titolo “It Had To Be you”, che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

