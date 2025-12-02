Istat tasso di occupazione al 62,7% | è a livello record Disoccupazione a ottobre cala al 6% tutti i dati
Il tasso di occupazione al 62,7% registrato ad ottobre è il livello più alto dall'inizio delle serie storiche Istat, partite a gennaio 2004. E' quanto emerge dai dati mensili. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
L’Istat certifica il record occupazionale del Governo Meloni: l’Italia continua a creare lavoro e nel 2024 raggiunge risultati che consolidano il percorso di crescita intrapreso. Il tasso di occupazione sale al 62,2 per cento, mentre la disoccupazione scende al 6,6 Vai su X
