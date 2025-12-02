Istat occupazione record al 62,7% a ottobre +224mila occupati in un anno +0,9% permanenti +288mila autonomi +123mila a termine -188mila

L'occupazione in Italia torna a crescere a ottobre dopo alcuni mesi di stagnazione. 75mila occupati in più rispetto a settembre fa e record del tasso di occupazione Istat ha pubblicato i dati preliminari dell'occupazione per ottobre 2025. Rispetto al mese di settembre si è verificato un aumen.

