Istat occupazione record al 62,7% a ottobre +224mila occupati in un anno +0,9% permanenti +288mila autonomi +123mila a termine -188mila

Ilgiornaleditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’occupazione in Italia torna a crescere a ottobre dopo alcuni mesi di stagnazione. 75mila occupati in più rispetto a settembre fa e record del tasso di occupazione Istat ha pubblicato i dati preliminari dell’occupazione per ottobre 2025. Rispetto al mese di settembre si è verificato un aumen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Istat, occupazione record al 62,7% a ottobre, +224mila occupati in un anno (+0,9%), permanenti +288mila, autonomi +123mila, a termine -188mila

