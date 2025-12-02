Istat | l' occupazione cresce a ottobre
10.47 A ottobre l'occupazione cresce dello +0,3% su base mensile tra dipendenti e autonomi in tutte le classi di età. Unica eccezione i 25-34enni, in calo. Sull'anno, il numero di occupati supera quello di ottobre 2024 dello 0,9% (+224mila unità) e in questo caso l'aumento riguarda chi ha almeno 50 anni, a fronte del calo nelle altre fasce. Tasso di occupazione al 62,7%. Disoccupazione in calo di 0,2 punti al 6%. Tra i giovani al 19,8%. Invariato il tasso di inattività: 33,2%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
