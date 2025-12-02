Istat il tasso di disoccupazione a ottobre cala al 6% Il numero occupati sale dello 0,9% in un anno
A ottobre si registra un aumento di 75mila occupati (+0,3%) su base mensile, che coinvolge i dipendenti, gli autonomi e tutte le classi d'età ad eccezione dei 25-34enni che risultano in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
L'Istat certifica il record occupazionale del Governo Meloni: l'Italia continua a creare lavoro e nel 2024 raggiunge risultati che consolidano il percorso di crescita intrapreso. Il tasso di occupazione sale al 62,2 per cento, mentre la disoccupazione scende al 6,6
Istat, il tasso di disoccupazione a ottobre cala al 6%. Il numero occupati sale dello 0,9% in un anno - A ottobre si registra un aumento di 75mila occupati (+0,3%) su base mensile, che coinvolge i dipendenti, gli autonomi e tutte le classi d'età ad eccezione dei 25-
Istat, il tasso di disoccupazione a ottobre cala al 6% - A ottobre, su base mensile, il tasso di disoccupazione scende al 6,0% (-
Istat: a ottobre +75mila occupati rispetto a settembre. Tasso di disoccupazione cala al 6% - A ottobre 2025, su base mensile, la crescita degli occupati si associa al calo dei disoccupati e alla sostanziale stabilità degli inattivi.
Lavoro, Istat: ad ottobre +75mila occupati, su anno +224mila - L'aumento degli occupati, +0,3% pari a +75mila unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti, gli autonomi e tutte le classi d'età ad e ...
Lavoro, la disoccupazione scende al 6% a ottobre: al 19,8% tra i giovani - A ottobre il tasso di disoccupazione in Italia scende al 6%, con una diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente.