Davanti alla fragile tregua nella Striscia di Gaza – che appare più formale che sostanziale – e alle operazioni delle Idf in Libano e in Siria, che proseguono da settimane, negli Stati Uniti cresce il timore di una possibile ripresa delle ostilità in tutto il Medio Oriente. A sostenerlo è l’ultimo scoop del portale statunitense Axios, secondo cui l’amministrazione di Donald Trump “teme che i ripetuti attacchi di Israele in Siria rischino di destabilizzare il Paese e di minare le possibilità di un accordo di sicurezza tra Israele e Siria”. A rivelarlo al quotidiano americano è un funzionario Usa che ha chiesto l’anonimato, affermando che “Bibi ( Benjamin Netanyahu, ndr) vede fantasmi ovunque. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

"Israele vuole destabilizzare la Siria ma così si rischia la ripresa delle ostilità in tutto il Medio Oriente". Axios riporta le accuse dell'amministrazione Trump a Netanyahu