Israele vietati smartphone Android agli alti ufficiali Idf Army Radio | Obbligatori gli iPhone meno esposti a rischio hacker

Ilgiornaleditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Idf vieta Android agli alti ufficiali per timori di spionaggio: solo gli iPhone saranno ammessi nelle comunicazioni operative mentre cresce la minaccia cyber iraniana I vertici dell'esercito israeliano hanno proibito agli alti ufficiali dell'Idf di utilizzare smartphone di marca Android per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele vietati smartphone android agli alti ufficiali idf army radio obbligatori gli iphone meno esposti a rischio hacker

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, vietati smartphone Android agli alti ufficiali Idf, Army Radio: "Obbligatori gli iPhone, meno esposti a rischio hacker"

