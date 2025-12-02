Israele Netanyahu | Possibile accordo con Siria ma in sicurezza

(LaPresse) Israele è aperto a raggiungere un accordo con la Siria. Lo ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, precisando che non scenderà a compromessi sulla sicurezza. “Dopo il 7 ottobre”, ha affermato durante una visita ai soldati feriti la scorsa settimana durante un’operazione in Siria, “siamo determinati a difendere le nostre comunità ai nostri confini, compreso il confine settentrionale, e a impedire l’insediamento di terroristi e attività ostili contro di noi; a proteggere i nostri alleati drusi; e a garantire che Israele sia al sicuro da attacchi terrestri e di altro tipo provenienti da aree vicine al confine”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, Netanyahu: "Possibile accordo con Siria ma in sicurezza"

