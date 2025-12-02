Israele Netanyahu ci ripensa e chiede la grazia | Non laceriamo il Paese È accusato di frode corruzione e abuso di potere

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha compiuto un passo clamoroso e inaspettato, presentando formalmente richiesta di grazia al presidente Isaac Herzog per i processi che lo vedono imputato dal 2020 con accuse di corruzione, frode e abuso di fiducia. La notizia, riportata da News of Israel citando fonti della presidenza, segna una svolta significativa nella strategia difensiva del leader israeliano, che fino a poche settimane fa aveva escluso categoricamente questa possibilità. La richiesta fa parte di un documento di 111 pagine presentato dall’avvocato di Netanyahu, Amit Hadad, accompagnato da una lettera personale del suo assistito. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Israele, Netanyahu ci ripensa e chiede la grazia: “Non laceriamo il Paese”. È accusato di frode, corruzione e abuso di potere

