Israele manifestanti davanti alla residenza di Herzog | No alla grazia a Netanyahu

Alcune decine di manifestanti si sono riuniti davanti alla residenza del presidente israeliano Isaac Herzog a Gerusalemme per esprimere la loro opposizione alla prospettiva di grazia per il primo ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu ha chiesto al presidente del Paese di concedergli la grazia per l’accusa di corruzione mentre cerca un modo per porre fine al suo lungo processo. La richiesta ha immediatamente scatenato le denunce degli oppositori, secondo i quali la grazia “indebolirebbe le istituzioni democratiche e invierebbe un messaggio pericoloso di essere al di sopra dello stato di diritto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, manifestanti davanti alla residenza di Herzog: “No alla grazia a Netanyahu”

