Isola si ricandida | Mi metto a disposizione

"Mi metto a disposizione". Così il sindaco di Faenza Massimo Isola ha sciolto la riserva ed ha annunciato la propria disponibilità a correre per il secondo mandato a Palazzo Manfredi. La notizia è stata resa pubblica al Museo delle Ceramiche nel corso dell’evento di riepilogo del bilancio dell’ultimo mandato. Un racconto denso, reso dinnanzi alla giunta, alla presenza anche di due ex sindaci Giovanni Malpezzi e Claudio Casadio, della sottosegretaria alla presidenza della Regione Manuela Rontini, e a tanti concittadini intervenuti. Una sintesi di cinque anni segnati da "sfide complesse" e da progetti destinati a ridisegnare il volto della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

