Isola d' Elba incendio in un appartamento a Portoferraio | uomo intossicato mentre cerca di domare le fiamme

Un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Victor Hugo, a Portoferraio intorno alle 10.20 di oggi, martedì 2 dicembre. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio, la Misericordia di Porto Azzurro e l'automedica. I vigili del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

