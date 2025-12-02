Isobel Kinnear lascia Amici per affiancare Max Giusti a Caduta Libera

Isobel Kinnear, ballerina australiana nota per la sua partecipazione ad Amici, si prepara a un nuovo capitolo professionale. La giovane artista di 22 anni lascerà temporaneamente il ruolo di ballerina nel talent show di Maria De Filippi per affiancare Max Giusti nel game show Caduta Libera su Canale 5. L’annuncio di Maria De Filippi. Durante il pomeridiano di domenica, Maria De Filippi ha annunciato la novità, invitando Isobel a vivere questa esperienza con serenità: “Allora, forse Isobel per un po’ non la vedrete qua perché inizierà una nuova avventura, molto stimolante. Hai paura? Lo so. Ma tu devi essere naturale, sarai te stessa, ti divertirai un sacco e quando vorrai tornare qua saremo sempre pronti ad accoglierti, capito? In bocca al lupo, eh!”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Isobel Kinnear lascia Amici per affiancare Max Giusti a Caduta Libera

