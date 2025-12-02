Islam radicale e far-west Termini Capezzone | ecco perché queste due inchieste corrono insieme

Il filone dell'islamismo fondamentalista e la nuova inchiesta de Il Tempo sulle condizioni di degrado, delinquenza e insicurezza della stazione Termini sono due facce della stessa medaglia. Da una parte gli intrecci rischiosi tra un pezzo della politica italiana di sinistra e le reti integraliste. Dall'altra l'incrocio tra immigrazione illegale, commissione di reati, sicurezza dei cittadini messa a rischio. Il commento del direttore Daniele Capezzone. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Islam radicale e far-west Termini, Capezzone: ecco perché queste due inchieste corrono insieme

Scopri altri approfondimenti

Nel decreto a suo carico gli viene contestato un «ruolo di rilievo in ambienti dell’Islam radicale» - facebook.com Vai su Facebook

Lega contro l'Islam radicale: il convegno a Roma sull'identità europea - La Lega, su iniziativa dell’europarlamentare Susanna Ceccardi si è riunita a Roma per lanciare la campagna contro l’Islam ... Segnala iltempo.it

Islam, l'Imam di Torino Brahim Baya contro Il Tempo: “Siete islamofobi” - Più l’inchiesta de Il Tempo va avanti e più il mondo dell’Islam radicale sembra essere preoccupato da ciò che può emergere: è di sei giorni fa un articolo scritto contro di noi dal sito "La luce", che ... iltempo.it scrive

Islam radicale e integrazione: il confine fragile in Italia e in Europa - In molte città europee, e in Italia in particolare, il dibattito sull’Islam non riguarda più soltanto la libertà religiosa, che è un diritto garantito a tutti, ma anche la capacità di conciliare ... Riporta ilgiornale.it

Islam estremista e sicurezza a scuola: la ricetta della Lega. Cisint e Valditara spingono Basso: «Musulmani radicali? Un pericolo» - Anche Pordenone, come Monfalcone, è esposta al rischio rappresentato dall'islam radicale. Da ilgazzettino.it

L’islam radicale e le promesse inutili - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Da corriere.it