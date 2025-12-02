Iron man torna | casting ufficiale nei vendicatori e il segreto di robert downey jr

il ruolo di iron man nel nuovo progetto marvel: una recastizione inedita. Nel panorama dell’universo Marvel, il personaggio di Iron Man rappresenta uno dei simboli più iconici, associato principalmente a Robert Downey Jr.. Con l’espansione del multiverso, Marvel ha deciso di affidare questa figura a una nuova interpretazione in produzioni che, seppur non integrate ufficialmente nell’ Universal Cinematografico, collaborano con il brand. Dai recenti sviluppi emerge che il volto di Iron Man ora si presenta sotto una nuova veste, interpretata da un attore diverso, che sostituisce quello originale in modo ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Iron man torna: casting ufficiale nei vendicatori e il segreto di robert downey jr

