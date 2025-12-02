Iran il regista Jafar Panahi condannato a un anno di prigione

Internazionale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore dell’ultima Palma d’oro al festival di Cannes, è stato condannato in contumacia a un anno di prigione per “propaganda contro lo stato”, ha dichiarato il 1 dicembre all’Afp il suo avvocato. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

iran il regista jafar panahi condannato a un anno di prigione

© Internazionale.it - Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di prigione

Altri contenuti sullo stesso argomento

iran regista jafar panahiIl regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere in Iran, ha vinto a Cannes raccontando ingiustizie e repressione - La notizia della condanna indigna la comunità internazionale del cinema, arrivano proprio mentre Panahi si trova sotto i riflettori mondiali grazie al ... Lo riporta fanpage.it

iran regista jafar panahiJafar Panahi è stato condannato a un anno di reclusione in Iran - La sentenza, pronunciata in contumacia, citerebbe non meglio specificate attività di propaganda contro il governo di Teheran. Segnala rollingstone.it

iran regista jafar panahiIl regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro a Cannes, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran - Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro del 2025 al Festival di Cannes con Un semplice incidente, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran, per quelle che il r ... Scrive ilpost.it

Il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere in Iran - Il regista, ai Gotham Awards per "It Was Just an Accident", è stato condannato in contumacia in Iran per “attività di propaganda contro lo Stato” ... Riporta iodonna.it

Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere per propaganda anti-Stato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere per propaganda anti- Riporta tg24.sky.it

iran regista jafar panahiJafar Panahi è stato condannato in Iran a un anno di carcere - Il regista, come confermato dal suo avvocato, è stato condannato per aver compiuto 'attività di propaganda contro lo stato'. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Iran Regista Jafar Panahi