Iran il regista Jafar Panahi condannato a un anno di prigione
Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore dell’ultima Palma d’oro al festival di Cannes, è stato condannato in contumacia a un anno di prigione per “propaganda contro lo stato”, ha dichiarato il 1 dicembre all’Afp il suo avvocato. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il regista Jafar Panahi, Palma d’Oro a Cannes, condannato a un anno di carcere in Iran Vai su X
Il regista ha dedicato il premio "ai cineasti indipendenti in Iran e in tutto il mondo che continuano a far girare la macchina da presa nel silenzio, senza supporto e, a volte, rischiando tutto ciò che hanno, sorretti soltanto dalla loro fede nella verità e nell'umanità”. - facebook.com Vai su Facebook
Il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere in Iran, ha vinto a Cannes raccontando ingiustizie e repressione - La notizia della condanna indigna la comunità internazionale del cinema, arrivano proprio mentre Panahi si trova sotto i riflettori mondiali grazie al ... Lo riporta fanpage.it
Jafar Panahi è stato condannato a un anno di reclusione in Iran - La sentenza, pronunciata in contumacia, citerebbe non meglio specificate attività di propaganda contro il governo di Teheran. Segnala rollingstone.it
Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro a Cannes, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran - Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore della Palma d’oro del 2025 al Festival di Cannes con Un semplice incidente, è stato condannato in absentia a un anno di carcere in Iran, per quelle che il r ... Scrive ilpost.it
Il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere in Iran - Il regista, ai Gotham Awards per "It Was Just an Accident", è stato condannato in contumacia in Iran per “attività di propaganda contro lo Stato” ... Riporta iodonna.it
Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere per propaganda anti-Stato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere per propaganda anti- Riporta tg24.sky.it
Jafar Panahi è stato condannato in Iran a un anno di carcere - Il regista, come confermato dal suo avvocato, è stato condannato per aver compiuto 'attività di propaganda contro lo stato'. Come scrive msn.com