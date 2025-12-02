Ippodromo Caprilli | Sistema Cavallo ancora al palo il Comune si muove | pronto il bando per una gestione biennale

L'attesa è finita. O, meglio, quasi. Perché se ancora non è arrivata la sentenza della Corte d'appello di Firenze sul reclamo contro la messa in liquidazione della società Sistema Cavallo, gestore degli ippodromi di Livorno e Follonica, il Comune di Livorno ha deciso di non aspettare più. 🔗 Leggi su Livornotoday.it