Ippodromo Caprilli | Sistema Cavallo ancora al palo il Comune si muove | pronto il bando per una gestione biennale
L'attesa è finita. O, meglio, quasi. Perché se ancora non è arrivata la sentenza della Corte d'appello di Firenze sul reclamo contro la messa in liquidazione della società Sistema Cavallo, gestore degli ippodromi di Livorno e Follonica, il Comune di Livorno ha deciso di non aspettare più. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una sequenza nel Tempo: le immagini di una giornata all’Ippodromo di Tor di Quinto sulla via Flaminia tra il pubblico dell’Ottocento Le fotografie del 1894 che ritraggono una giornata di corse e parate militari all’ippodromo di Tor di Quinto restituiscono un’imm - facebook.com Vai su Facebook
Ippodromo Caprilli | Sistema Cavallo ancora al palo, il Comune si muove: pronto il bando per una gestione biennale - Dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione, è ormai tracciato il percorso per la nuova concessione. Si legge su livornotoday.it
Liquidazione Sistema cavallo, la Corte d'appello di Firenze deciderà entro metà dicembre - È attesa entro la metà dicembre la decisione della Corte d'appello di Firenze sulla messa in liquidazione di Sistema cavallo, centrale per il futuro dell'ippodromo di Livorno. Scrive gioconews.it
Liquidazione Sistema cavallo, udienza alla Corte d'appello di Firenze slitta al 26 novembre - Il legale di Sistema cavallo, ex gestore degli ippodromi di Livorno e Follonica, chiede 'la discussione in presenza invece che mediante scambio di note scritte', quindi l'udienza slitta al 26 novembre ... Da gioconews.it
Ippodromo Caprilli di Livorno: slitta a dicembre la sentenza dopo il ricorso di Sistema Cavallo - La sentenza sul ricorso di Sistema Cavallo contro la messa in liquidazione giudiziale del 24 luglio scorso nei confronti della società che ha gest ... Secondo msn.com
Il cavallo di Allegri vince in 'casa' a Livorno Caprilli - Montata per l'occasione da Mario Sanna, Media si è imposta ieri sera nella quarta corsa all'ippodromo Caprilli di ... Secondo ansa.it
Livorno, un’altra beffa per l’ippodromo: le corse invernali a San Rossore - Nelle ore in cui da Roma arriva la notizia ufficiale – anticipata oltre un mese fa dal Tirreno – che al Caprilli non si correrà la stagione invernale, la Corte d’Appello di Firenze rinvia (su ... Lo riporta msn.com