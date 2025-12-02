iPhone 17 Pro Max la prova fotografica

Abbiamo testato il nuovo smartphone di punta di Apple: i sensori sono eccellenti e le foto sono di altissima qualità, ma a volte l’elaborazione algoritmica esagera con la nitidezza e appiattisce le ombre. Si può risolvere scattando in RAW, o con applicazioni dedicate di terze. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - iPhone 17 Pro Max, la prova fotografica

