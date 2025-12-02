#Iosiamo il teatro del volontariato in scena all’Auditorium della Fondazione

Ilpiacenza.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 4 dicembre, allAuditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, alle ore 18, in occasione della giornata internazionale del volontariato va in scena il primo spettacolo di teatro dedicato ai volontari.«Tiziana Di Masi racconta e interpreta le storie di chi sta cambiando l’Italia, con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Teatro I volti del contemporaneo in scena - Quattro spettacoli al Guglielmi e ai Servi nella rassegna che prende il via l’1 febbraio con il premio “Ubu“ Boubakar Malanchino Il premio Ubu Alberto Boubakar Malanchino, Anna Meacci, Daniela Morozzi ... Secondo lanazione.it

Teatro Oscar e degli Angeli in scena con 'La pace che cerchiamo' - È "La pace che cerchiamo" il tema della prossima stagione del Teatro Oscar e del Teatro degli Angeli di Milano, guidati dalla direzione artistica di Gabriele Allevi, Luca Doninelli e Giacomo Poretti. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Iosiamo Teatro Volontariato Scena