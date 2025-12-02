C’è la sua barba sale e pepe, il sigaro, i bambini di una scuola di Corato con i grembiuli in prima fila, politici di centrodestra e di centrosinistra mischiati da un antico trasversalismo, tanti dirigenti regionali (soprattutto delle Asl) e centinaia di dipendenti: il saluto dell’emiro Michele Emiliano alla Regione Puglia è avvenuto secondo un copione alla Fidel Castro, con l'obiettivo di esibire una prova di forza in vista della possibile nomina ad assessore nellagiunta del neo eletto Antonio Decaro. Il parterre è stato un po’ la sintesi di una stagione ventennale in cui ha trasformato il minoritario centrosinistra classico in un caravanserraglio vincente, che ha ospitato le personalità più disparate, dallo storico stalinista e anti-Occidente Luciano Canfora al sindaco vicino a Casapound Pippi Mellone. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "Io capomaggiordomo, non vado in pensione”: il saluto castrista di Emiliano alla Regione Puglia