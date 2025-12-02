Inverno a Maregge | come gli animali sopravvivono al freddo
Sabato 6 dicembre 2025 un percorso tra le contrade cimbre, le antiche architetture rurali e i paesaggi di Maregge per scoprire come gli animali della Lessinia affrontano l’inverno. Un’escursione semplice e suggestiva che unisce storia locale e natura, mostrando le sorprendenti strategie di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
