INTRAMONTABILE! Dorothea Wierer formidabile | vince l’individuale di Oestersund nonostante 2 errori!

Dorothea Wierer diventa in solitaria l’atleta più vincente in gare individuali sulle nevi di Oestersund: nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, l’azzurra centra il sesto successo nella località svedese, imponendosi per la terza volta in carriera nel format della 15 km individuale femminile. L’azzurra porta a casa il successo in una gara in cui il grande assente è lo zero al poligono, dato che nessuna delle 106 atlete al via trova il 2020 al tiro: Wierer si impone nonostante due errori, equamente distribuiti tra i primi due poligoni, rimontando poi posizioni su posizioni fino all’apoteosi finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - INTRAMONTABILE! Dorothea Wierer formidabile: vince l’individuale di Oestersund nonostante 2 errori!

