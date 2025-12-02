Intesa tra governo e banche sulla manovra | accordo vicino anche con le assicurazioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accordo praticamente definito con gli istituti di credito. Secondo diverse fonti, sarebbe ormai quasi concluso l’accordo tra governo e banche relativo alla manovra economica. L’intesa, considerata a un passo dalla chiusura, prevedrebbe l’eliminazione dell’aumento aggiuntivo dello 0,5% dell’Irap, misura che gli istituti di credito giudicavano eccessivamente onerosa. Le contropartite previste nella trattativa. In cambio della rinuncia all’aumento dell’Irap, il governo avrebbe proposto una riduzione delle deducibilità delle perdite pregresse, rendendo più severa la stretta già inserita nella legge di bilancio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Intesa tra governo e banche sulla manovra: accordo vicino anche con le assicurazioni

Altre letture consigliate

Siglato il nuovo Protocollo d’Intesa contro usura ed estorsioni, alla presenza del Sottosegretario Wanda Ferro e del Commissario Straordinario del Governo Maria Grazia Nicolò - facebook.com Vai su Facebook

Che cosa ha detto e che cosa ha lasciato intendere l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, sul governo e non solo. Vai su X

Banche e Governo verso l’intesa per la Manovra, Irap +2% e anticipo sulle Dta - Vicino l’accordo tra Governo e banche sul contributo degli istituti alla Manovra: l’Irap aumenterà solo del 2%, altro intervento sulle Dta ... Segnala quifinanza.it

Manovra 2026, banche e governo verso accordo anche sull'Irap: come cambia la tassazione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, banche e governo verso accordo anche sull'Irap: come cambia la tassazione ... Scrive tg24.sky.it

Manovra, accordo con le banche. E il governo trova altri seicento milioni - Si lavora a un ritocco delle tasse alle assicurazioni, alla Tobin Tax sulle transazioni finanziarie, a un ... Secondo huffingtonpost.it

Manovra, verso l’intesa tra governo e banche sul nuovo contributo - L’accordo tra governo, banche e assicurazioni sul contributo alla manovra sembra sempre più vicino. Secondo online-news.it

Manovra, vicino accordo con banche, evitato nuovo aumento Irap - Sarebbe sostanzialmente chiuso l'accordo fra governo e banche sulla manovra, mentre sembra vicino anche quello sulle assicurazioni. Riporta msn.com

Cosa sta succedendo tra le banche e il governo Meloni sulla nuova tassa in Manovra e cosa potrebbe cambiare - Si continua a discutere nella maggioranza sul contributo richiesto a banche e assicurazioni nella legge di bilancio 2026 ... Secondo fanpage.it