Intesa Sanpaolo chiude Centai il centro di ricerca avanzata sull’IA

La decisione del gruppo di porre fine al laboratorio nato nel 2022 sarebbe stata maturata negli ultimi mesi. I circa 30 ricercatori saranno comunque tutti assunti a tempo indeterminato dalla banca. Ma restano alcuni nodi sindacali da sciogliere. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Intesa Sanpaolo chiude Centai, il centro di ricerca avanzata sull’IA

