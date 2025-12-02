Intesa governo-banche eroga 300 milioni salva manovra Bce valuta oro Stato

Governo scarta aumento Irap di 0,5 punti e sigla intesa con banche per 250-300 milioni di anticipi liquidità, coprendo un miliardo di modifiche prioritarie alla legge di Bilancio. Mef fissa saldo invariato a 18,7 miliardi. Domani termina iter riformulazioni emendamenti.? Fonti qualificate vicine al dossier governativo rivelano che l'accordo con gli istituti di credito privilegia misure temporanee, sul modello dell'anticipo delle Dta (imposte differite attive) applicato nel 2024. Ulteriori risorse potrebbero scaturire da una sanatoria con le compagnie assicurative sull'imposta per danni al conducente.

