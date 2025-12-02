Intesa banche eroga 300 milioni salva manovra Bce valuta oro Stato

Governo scarta aumento Irap di 0,5 punti e sigla intesa con banche per 250-300 milioni di anticipi liquidità, coprendo un miliardo di modifiche prioritarie alla legge di Bilancio. Mef fissa saldo invariato a 18,7 miliardi. Domani termina iter riformulazioni emendamenti.? Fonti qualificate vicine al dossier governativo rivelano che l’accordo con gli istituti di credito privilegia misure temporanee, sul modello dell’anticipo delle Dta (imposte differite attive) applicato nel 2024. Ulteriori risorse potrebbero scaturire da una sanatoria con le compagnie assicurative sull’imposta per danni al conducente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Intesa banche eroga 300 milioni salva manovra. Bce valuta oro Stato

Contenuti che potrebbero interessarti

Intesa Sanpaolo ha partecipato con un pool di banche internazionalialla finalizzazione dell’iniziativa di Push Strategy da $1 mld di @SACEgroup con Saudi Electricity Company per rafforzare le relazioni commerciali fra i due paesi nel settore energetico. gro Vai su X

Vicina l’intesa sul nuovo contributo di banche e assicurazioni - facebook.com Vai su Facebook

Manovra di bilancio: verso l'intesa con le banche, Bce valuta su oro - Il governo e le banche sono vicini a trovare un'intesa da cui ricavare parte delle risorse da destinare alle coperture necessarie a sostenere le ... iltempo.it scrive

Cosa sta succedendo tra le banche e il governo Meloni sulla nuova tassa in Manovra e cosa potrebbe cambiare - Si continua a discutere nella maggioranza sul contributo richiesto a banche e assicurazioni nella legge di bilancio 2026 ... Come scrive fanpage.it

Banche, intesa in maggioranza: «Non toccati gli extra-profitti» - Il governo trova la quadra sulla tassa alle banche e alle assicurazioni. Si legge su ilmessaggero.it

Il centrodestra chiude sulla manovra, intesa sulle banche - I partiti di governo dopo una giornata ad alta tensione trovano la quadra in un vertice di maggioranza, convocato dalla premier Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, ... Da ansa.it

Intesa Sanpaolo, l'utile corre ancora - Intesa Sanpaolo chiude il primo semestre con un utile netto di 5,2 miliardi, in aumento del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. ilgiornale.it scrive

BANCHE, PIL E LAVORO/ Barrese (Intesa Sanpaolo): ecco come aiutiamo le imprese a crescere e ad assumere - Tra gli ospiti del Meeting di Rimini oggi ci sarà anche Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo Uno dei primi incontri del Meeting di Rimini 2025 ha per titolo “La ... Si legge su ilsussidiario.net