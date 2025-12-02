Nelle profondità dell’anima umana, dove le ombre si allungano e le luci si rifrangono, Carlo Vidoni tesse la sua tela di scultore, pittore, artista e docente. La sua arte è un viaggio in ciò che conta; un’esplorazione dell’antropologia e della condizione umana; un tentativo di comprendere il senso del nostro essere al mondo. Le sue installazioni e sculture sembrano emergere dalle viscere della terra. Sono porte aperte su un mondo di simboli e significati. Il ferro, il materiale prediletto, è un filo conduttore che lega l’uomo alla sua storia, alle sue paure, alle sue speranze. È un materiale grezzo e potente, che si piega alle mani dell’artista come un foglio di carta, rivelando la sua anima. 🔗 Leggi su Parlami.eu

INTERVISTA – L'arte di Carlo Vidoni: un viaggio nella storia tra antropologia, concettualismo e profondo umanesimo