Inter-Venezia probabili formazioni | Chivu stravolge l’undici

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter si avvicina un’altra importante partita in questa stagione. Archiviata la vittoria per 2-0 con il Pisa, i nerazzurri sono tornati alla via dei 3 punti, dopo due sconfitte consecutive con Milan e Atletico Madrid. Il focus si sposta ora sulla Coppa Italia, competizione tanto cara alla dirigenza sin dalla gestione Simone Inzaghi. La prossima gara è quella con il Venezia, in programma domani 3 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza per gli ottavi di finale del trofeo tricolore. Un duello da non sbagliare, con in palio il pass per i quarti di finale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Venezia, probabili formazioni: Chivu stravolge l’undici

News recenti che potrebbero piacerti

Inter-Venezia, i convocati di Stroppa: out Franjic, Pietrelli e Sverko - facebook.com Vai su Facebook

Aspettando Inter-Venezia: Bonny convocato? Domani la decisione Vai su X

Inter-Venezia Coppa Italia, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Presente anche l’Inter nel ristretto gruppo di big di massima serie che faranno in settimana il loro esordio sul palcoscenico della Coppa Italia. Riporta msn.com

Probabili formazioni Inter-Venezia: Diouf all’esordio - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Scrive passioneinter.com

Le probabili formazioni di Inter-Venezia (ottavi di Coppa Italia) - Gli ottavi di finale vedranno infatti i nerazzurri, reduci dal successo esterno in campionato contro il Pisa, ospitare a ... Secondo msn.com

Dove vedere Inter-Venezia in diretta tv e streaming? - Come guardare la partita di Coppa Italia tra Inter e Venezia: il canale e le formazioni sull'esordio della squadra di Chivu nel torneo, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming ... Lo riporta goal.com

Inter-Venezia probabili formazioni, ampio turnover per Chivu: de Vrij, Luis Henrique, Diouf e Frattesi verso una maglia da titolare - Ritrovata la vittoria a Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, dopo le due sconfitte di fila nel derby con il Milan (1- Segnala msn.com

Inter - Venezia di Coppa Italia, Tv e streaming: orario e probabili formazioni di Chivu e Stroppa - Inter vs Venezia – ottavi Coppa Italia 2025/26: focus sul match del 3 dicembre, tattiche, punti di forza e possibili scenari in casa nerazzurra. Scrive tag24.it